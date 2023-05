Il riscatto di Brahim Diaz: goal, assist e bacio allo stemma. In ballo c'è il suo futuro

Il trequartista del Milan gioca da vero 10 contro la Sampdoria e bacia lo stemma: "L'ho fatto col cuore, non so cosa dire sul mio futuro".

È tornato a sorridere e a far sorridere Brahim Diaz. Lo spagnolo del Milan è stato protagonista assoluto, insieme a Giroud (tripletta), della serata della rinascita rossonera contro la Sampdoria, dopo la settimana nera dell'euro derby in Champions League intervallata dal ko contro lo Spezia.

Contro la squadra di Stankovic il numero 10 di Pioli si è scatenato, fornendo due assist - il primo illuminante - per i primi due goal nel 5-1 finale e mettendo la firma sulla quarta rete rossonera, la sesta rete in campionato, festeggiata baciando la stemma del club sulla maglia.

"Era per ringraziare tutti i tifosi per questa settimana. È con il cuore, l'ho fatto col cuore - le parole di Brahim Diaz a 'Sky' - Non so cosa dire sul futuro. Sto molto bene, sono molto contento, ci sono ancora due partite e voglio dare tutto per questa maglia. L'errore contro l'Inter? Ho il rimpianto per quello che ho sbagliato l'altro giorno. Però nel calcio ci sono sempre altre opportunità".

Lo sa bene anche Leao, tornato a brillare dopo l'euro derby di ritorno. Per lui il futuro è già delineato: la firma sul nuovo contratto coi rossoneri è in arrivo. Poi la società si tufferà a capofitto su Brahim, altra questione spinosa da risolvere.

A giugno infatti terminerà dal Real Madrid il prestito biennale del giocatore, per il quale è previsto un riscatto a 22 milioni con contro-riscatto in favore dei 'Blancos' a 26-27.

"Brahim ha caratteristiche particolari, è un giocatore che ti può rompere le marcature stette, può strappare - le parole di Pioli nel post gara con la Samp - È ancora in crescita, credo che la volontà sarebbe quella di tenerlo, poi non sono io che faccio il mercato".

Il mercato lo fanno Maldini e Massara, la cui intenzione è quella di trattare con il Real Madrid per ottenere uno sconto. La situazione attuale è la seguente: Brahim sta bene a Milano, si sente a casa e resterebbe in rossonero più che volentieri. In Spagna, però, valutano di riportarlo alla base per poi battere cassa col suo cartellino. Ogni discorso è aperto: per il futuro di Diaz la prossima estate sarà decisiva.