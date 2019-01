Blackpool-Arsenal: diretta streaming gratis

Guarda Blackpool-Arsenal in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

In FA CUP i favoriti non sempre riescono ad avere la meglio. Arsenal ampiamente avanti nei pronostici nel terzo turno contro il Blackpool, attualmente nella terza divisione inglese, ma occhio alle solite sorprese che la coppa interna per club più importante al mondo regala sempre.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e guarda Blackpool-Arsenal in diretta e in esclusiva su DAZN!

Emery deve difendere la grande storia dell'Arsenal in FA Cup, visto e considerando che i Gunners hanno conquistato tale competizione in tredici occasioni. Nel 2017, ovviamente sotto Wenger, l'ultimo trionfo: ora nuovo assalto, vista l'impossibilità di vincere la Premier League.

BLACKPOOL-ARSENAL DIRETTA STREAMING

La sfida tra Blackpool e Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che si è assicurato i diritti della FA Cup. Gli abbonati potranno gustarsi l'intero match on demand su diversi dispositivi subito dopo il fischio finale.

BLACKPOOL-ARSENAL DATA E ORARIO

Blackpool-Arsenal si disputerà al 'Bloomfield Road' di Blackpool. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.30 italiane (le 17.30 in Inghilterra) di sabato 5 gennaio.