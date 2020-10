Birindelli junior si fa strada: giocherà con l'Italia Under 21

Convocato nell'Italia Under 20, farà parte della squadra che giocherà contro l'Irlanda Under 21 in virtù della decisione federale.

Pisano come il padre, terzino come il genitore. Lui però non è Alessandro, è Samuele Birindelli, terzino del Pisa e della Nazionale Under 20. Classe 1999, è nato durante l'era del pià noto Birindelli alla . E da qualche anno ha intrapreso la carriera da giocatore professionista

L'sordio in Serie B nel 2016, in Pisa- : a lanciarlo Rino Gattuso, quando l'attuale tecnico del guidava la formazione toscana. Un'ora da titolare prima di una sostituzione per crampi. Birindelli junior era un grande tifoso della squadra della sua città e da qualche anno ne difende i colori.

Ora fa parte della Nazionale Under 20, con l'obiettivo di essere convocato in quella maggiore. In virtù della decisione federale, che vedrà la rappresentativa Under 20 scendere in campo al posto di quella Under 21 nelle qualificazionia ll'Europeo di cateogira per i troppi casi di coronavirus, Birindelli potrà confrontarsi con una nuova realtà.

Altre squadre

Qualche tempo fa Birindelli junior aveva parlato proprio del suo esordio:

"Papà sapeva già che sarei sceso in campo ieri, ma non mi ha detto nulla. E' rimasto a guardare la partita a casa: allo stadio c'era solo mia madre. Consigli da lui? No, me ne dà solo Gattuso".

Pronto a mettersi in mostra al fianco di Cutrone, Sottil, Tonali e Ricci, ovvero tutti giocatori di abituati alla massima serie, Birindelli gioca tra i professionisti da diverse stagioni nonostante la giovane età. Con la speranza di vincere con la maglia del Pisa e magari salire di categoria proprio con i toscani.