Italia Under 20 al posto dell'Under 21: dentro anche Tonali, Ricci, Cutrone e Sottil

Contro l'Irlanda, nel match di qualificazione all'Europeo di categoria, scenderà in campo l'Under 20: convocati quattro giocatori guariti dl virus.

Ci sarà l' Under 20 al posto di quella Under 21 in quel di Pisa per la gara di qualificazione all'Europeo di categoria contro l' . La decisione è stata presa in seguito alle diverse posivitità del gruppo di Nicolato al coronavirus: match a porte chiuse.

La Nazionale Under 20 di Bollini non ha casi di coronavirus e per questo motivo sfiderà l'Irlanda: la rappresentativa giovanile si è trasferita presso a Coverciano, dove si stava allenando in questi giorni, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per l’esigenza poi verificatasi effettivamente.

L'articolo prosegue qui sotto

La FIGC ha chiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20: i quattro avevano avevano contratto in precedenza lil coronavirus, ma sono guariti e dunque a disposizione di Bollini. Tra l'altro per Tonali e Sottil la notizia della vecchia positività al coronavirus arriva proprio dalla federazione.

Non è certamente soddisfatto il c.t dell'Under 21, Nicolato:

"Ci spiace molto abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria".

Bollini sarà dunque in panchina: