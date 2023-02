Biraghi da centrocampo: goal da urlo in Verona-Fiorentina

Il giocatore dei viola ha chiuso la gara segnando da distanza siderale.

La Fiorentina ha vinto 3-0 a Verona in uno dei posticipi del lunedì. Lo ha fatto con le reti di Barak, ex della sfida, Cabral, al quinto goal nelle ultime quattro gare, e Biraghi: autore di un goal da favola, segnato da centrocampo.

Biraghi, al minuto 89, ha battuto velocemente la punizione per fallo su Mandragora: pallone calciato di sinistro all'improvviso che ha sorpreso Montipò.

Una rete che va ad aggiungersi alla breve lista di goal segnati da centrocampo: da quello di Lodi a quello di Mascara, passando per l'ultimo in Serie B messo a segno recentemente da Verre (non nuovo a questo tipo di conclusioni).

Relativamente alle punizioni tirate da centrocampo e finite in porta, il goal di Biraghi ricorda quello di Ilicic, segnato ai tempi dell'Atalanta e in particolare durante una larga vittoria - per 7 a 0 - contro il Torino.

In goal da 57,91 metri, Biraghi supera anche il precedente record di un altro viola: nel 2013, dati Opta, Roncaglia aveva segnato da 61,48.

Dopo il palo colpito dal Verona pochi istanti prima, la Fiorentina ha trovato il goal che ha chiuso la gara: mentre i giocatori protestavano per il fallo su Mandragora a centrocampo (con Gaich a sincerarsi delle condizioni dell'avversario), a Biraghi ha sfruttato il fischio dell'arbitro La Penna dopo aver visto Montipò fuori dai pali: parabola col mancino e tre a zero.

Lo stesso La Penna è stato attorniato dai giocatori del Verona, chiedendo l'annullamento della rete. Alla fine, però, confermata.