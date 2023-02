Capolavoro di Verre: goal da centrocampo contro il Frosinone

Il centrocampista del Palermo ha sbloccato il match contro la capolista con una rete strepitosa da centrocampo.

Una vera e propria perla. Un goal di accecante bellezza nel pomeriggio di Palermo durante una delle partite più attese della venticinquesima giornata di Serie B.

A firmarlo è Valerio Verre, arrivato in rosanero durante il calciomercato di gennaio in prestito dalla Sampdoria e già punto fermo del centrocampo di Eugenio Corini. Un giocatore fuori categoria, come conferma la prodezza che ha sbloccato la gara contro il Frosinone.

Verre, sfruttando il recupero alto operato dai compagni, al minuto trentasette ha visto Turati fuori dai pali e di prima intenzione, col destro, ha provato l'incredibile pallonetto da prima della linea di centrocampo.

Risultato? Palla che scavalca in modo beffardo il portiere del Frosinone e supera la linea di porta facendo letteralmente esplodere il 'Barbera'.

Per il centrocampista classe 1994 non si tratta della prima volta in cui lo si vede andare a segno dalla lunghissima distanza: nel 2016, infatti, firmò una rete simile con la maglia del Pescara contro il Trapani.

Un goal, quello di Verre, che a molti ha ricordato la rete segnata nello stesso stadio qualche anno fa da Peppe Mascara durante un derby ma con la maglia del Catania. Stavolta invece il pubblico di casa può godersi appieno un gesto tecnico di rara bellezza.