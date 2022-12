Bielsa CT dell'Uruguay? Spunta il Loco per il futuro

Dubbi su Alonso e possibile arrivo del Loco sulla panchina dell'Uruguay: in passato ha allenato sia l'Argentina che il Cile.

Tra le lacrime di Suarez e la rabbia di Cavani, l'Uruguay saluta i Mondiali 2022 e torna in patria. Niente ottavi per la selezione sudamericana, che porta diversi interpreti storici a salutare - a meno di clamorose decisioni - la Coppa del Mondo per sempre. Disfatta e rivoluzione, dentro anche un nuovo ct: Marcelo Bielsa.

All'indomani dell'eliminazione da Qatar 2022, in Argentina si fa un gran parlare del possibile arrivo come commissario tecnico del Loco Bielsa: a scriverlo è TyC Sports, che evidenzia come l'ex allenatore del Leeds sia uno dei primi candidati per sostituire eventualmente Diego Alonso, il cui contratto è finito con l'addio ai Mondiali.

Dopo l'addio al Leeds lo scorso febbraio, Bielsa è a caccia di una panchina. I vertici federali dell'Uruguay pensano al mister argentino per puntare alla prossima Copa America e al Mondiale americano del 2026, ma non è detto che Alonso non venga confermato nei prossimi giorni, nonostante un contratto per ora concluso.

"Nn è questo il momento di rispondere e fare una valutazione sul futuro" ha evidenziato Alonso dopo la fine del sogno Mondiale.

"Dal primo giorno ho creduto nei calciatori, loro mi hanno risposto, ci siamo qualificati alla Coppa del Mondo, loro hanno risposto enormemente non solo con i risultati ma con il gioco".

Valutazioni in corso, compresa - secondo quanto trapela - quella di Bielsa. Per il Loco non sarebbe la prima avventura alla guida di una Nazionale, vista la quinquennale esperienza con l'Argentina tra il 1999 e il 2004, nonché quella successiva da commissario tecnico del Cile tra il 2007 e il 2011.

Bielsa ha conquistato l'oro olimpico nel 2004, unendo il suo lavoro con la prima squadra dell'Argentina con quello alla guida della Nazionale olimpica, a poche settimane dal secondo posto in Copa America. Da selezionatore del Cile ha partecipato ai Mondiali 2010, spingendosi fino agli ottavi di finale.

L'Uruguay inizierà dal 2023 il cammino verso la Copa America 2024, per poi puntare al ritorno ai Mondiali 2026, previsti in Canada, Messico e Stati Uniti. Con il Loco in panchina? Staremo a vedere.