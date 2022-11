Mondiali 2026, dove si giocano? Date e città ospitanti

Tutto quello che c'è da sapere sul Mondiale del 2026, dagli stadi alle città, passando per le date e il periodo in cui verrà disputato.

Edizione 2018 in Europa, con la vittoria della Francia in Russia, edizione 2022 in Asia, la prima autunnale in quel del Qatar. Nel 2026 il Mondiale cambia nuovamente continente come da regolamento, per tornare nelle Americhe dodici anni dopo l'edizione in terra brasiliana.

Stavolta, però, i Mondiali non verranno disputati in Sudamerica, ma bensì nel centro e nel nord: saranno le tre nazioni settentrionali ad ospitare il torneo 2026, quello che vedrà l'allargamento del torneo da 32 a 48 rappresentative. Una rivoluzione voluta dalla FIFA da tempo.

DOVE SI GIOCA IL MONDIALE 2026?

Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tre nazioni ospiteranno i Mondiali del 2026. Una candidatura congiunta che ha battuto il Marocco con il doppio dei voti. Il torneo è già chiamato a livello di marketing 'United', per rimarcare come i tre paesi del centro e nord America abbiano unito le forze per ottenere l'organizzazione della competizione sportiva per professionisti più importante del pianeta.

IN QUALI CITTÀ E STADI SI GIOCANO I MONDIALI 2026

La maggior parte del Mondiale 2026 verrà disputato negli Stati Uniti, con ben undici città su sedici. Distanza siderale dal Messico, che sarà protagonista con tre, mentre il Canada chiude con due. Quali città?

Toronto e Vancouver, Canada

Guadalajara, Città del Messico e Monterrey, Messico

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle, Stati Uniti.

Per quanto riguarda gli stadi, saranno sedici, uno in ogni città selezionata per ospitare i Mondiali:

BC Place (Vancouver) e BMO Field (Toronto)

Estadio Akron (Guadalajara), Atzeca (Città de Messico) e BBVA Bancomer (Monterrey)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Gillette Stadium (Boston), AT&T Stadium (Dallas), NGR Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), SoFI Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), Metlife Stadium (New York/New Jersey), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Levi's Stadium (San Francisco) e CenturyLink Field (Seattle), Stati Uniti.

LE DATE DEI MONDIALI 2026

I Mondiali inizieranno il 25 maggio 2026 e si concluderanno con la finalissima del 5 luglio dello stesso anno. Dopo l'edizione 2022 tra novembre e 2022 il torneo verrà nuovamente disputato da fine primavera a metà estate. Rispetto alle precedenti edizioni si giocherà già nel quinto mese dell'anno, visto l'allargamento delle Nazionali presenti da 32 a 48.

ORARI E FUSO ORARIO

Gli orari del Mondiale 2026 verranno comunicati solamente in futuro. Il fuso orario rispetto all'Italia è diverse ore indietro, tra le cinque e le sei. Significa che le gare disputate alle 21 negli Stati Uniti potranno essere viste nella penisola alle 15:00.