Bernardeschi al Toronto FC, è fatta: accordo ad un passo

Federico Bernardeschi sta per sposare il progetto del Toronto FC: ultimi dettagli da limare prima dell'accordo che sancirà il suo passaggio in MLS.

La colonia italiana formatasi a Toronto è pronta ad accogliere un altro esponente: dopo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, il club canadese sta per mettere sotto contratto anche Federico Bernardeschi.

Il classe 1994, rimasto svincolato dopo il termine dell'avventura alla Juventus, è davvero vicino allo sbarco in Major League Soccer: come rivelato da 'Sky Sport' e confermato da GOAL, siamo giunti ai dettagli per quanto concerne l'accordo tra il club canadese e il giocatore.

Bernardeschi verrà infatti tesserato come 'Designated Player', ossia uno dei tre elementi che ogni squadra può mettere sotto contratto con un stipendio più elevato rispetto al Salary Cap, ovvero il tetto degli ingaggi imposto dalla federazione.

Per Bernardeschi sfuma così definitivamente l'ipotesi di una permanenza in Serie A, magari al Napoli che sembrava aver mosso i passi più concreti per assicurarselo: la richiesta d'ingaggio ha però frenato i partenopei, convinti a virare su obiettivi economicamente più vantaggiosi.

Prima esperienza all'estero per Bernardeschi, deciso ad emulare l'ormai ex compagno di squadra Giorgio Chiellini, anch'egli approdato in MLS ma tra le fila del Los Angeles FC.