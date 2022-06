Bernardeschi si avvicina al Napoli: offerto un quadriennale

L'ex bianconero, svincolato, sembra essere ormai convinto dell'offerta quadriennale messa sul piatto dal club di De Laurentiis.

Il futuro di Federico Bernardeschi sta per tingersi di azzurro. L'attaccante, svincolato dalla Juventus, è a un passo dal Napoli.

Come riferisce Sky Sport, l'ex bianconero si sta convincendo giorno dopo giorno ad accettare l'offerta del club partenopeo.

L'articolo prosegue qui sotto

A curare la trattativa è lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a mettere sul piatto un contratto quadriennale per convincere definitivamente Bernardeschi.

Il Napoli continua a seguire anche Gerard Deulofeu. L'eventuale firma di Bernardeschi non escludereebbe infatti il possibile ingaggio dello spagnolo.

A differenza di quanto accadrebbe per l'attaccante svincolato, per Deulofeu il Napoli dovrebbe mettere mano al portafoglio: 20 milioni la richiesta, 12 l'offerta in questo momento.