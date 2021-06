Benjamin Sesko: il ragazzo del Salisburgo ribattezzato 'Mini-Haaland'

Il ragazzo, già finito nel mirino di Bayern Monaco e Juventus, ha una velocità di punta uguale a quella di Mbappe. C'è un nuovo Haaland?

Nonostante il Red Bull Salisburgo non sia la squadra in cui è cresciuto Erling Haaland, per molti tifosi i primi passi dell'attaccante norvegese saranno sempre associati al club austriaco.

Proprio col Salisburgo infatti Haaland si è fatto notare dal mondo del calcio, segnando 28 goal in 22 partite nella stagione 2019/20.

Haaland, ovviamente, è ulteriormente cresciuto col Borussia Dortmund e tra non molto tempo probabilmente spiccherà il volo verso vette ancora più alte.

Ma al Salisbugo, intanto, nelle ultime due stagioni sta crescendo un altro attaccante pronto a conquistare il mondo. Il suo nome Benjamin Sesko, un giocatore che qualcuno ha già ribattezzato 'Mini-Haaland'.

Alto 193 cm, robusto e allo stesso tempo elettrico nei movimenti, è arrivato dalla Slovenia nel 2019 ma finora gli erano sempre mancati i goal.

Dopo aver segnato 13 goal in sei partite nella seconda divisione austriaca tra aprile e maggio, dalle parti della Red Bull Arena c'è la sensazione che nella stagione 2021-22 possa vestire i panni che furono di Haaland.

"Questi paragoni mi motivano e mi danno energia. Non rappresentano una pressione. Ascolterò e imparerò per essere anche meglio di lui. I miei compagni mi dicono che io e Haaland siamo molto simili, soprattutto per la nostra velocità. La maggior parte di loro dice che sono addirittura meglio".

Un'affermazione piuttosto forte, ma Sesko ha dimostrato a livello giovanile di avere le carte in regola per arrivare al top. Dopo aver iniziato la sua formazione calcistica nella citta natale di Radece, si è messo in luci la prima volta in Slovenia quando ha segnato 59 goal in 23 partite con la squadra di seconda divisione Under 15 del Krsko nel 2017/18.

Questo gli è valso il trasferimento al NK Domzale, mentre grandi club come Manchester City, Bayern Monaco, Juventus, Borussia Dortmund e Ajax hanno mostrato interesse per acquistare Sesko nell'estate del 2019.

Alla fine l'ha spuntata il Salisburgo pagando 2,5 milioni di euro nonostante, come dichiarato dal suo agente Elvis Basanovic a SPOX, le offerte non mancassero.

"Abbiamo ricevuto offerta da club davvero grandi. Se avessimo scelto i soldi Benjamin si sarebbe trasferito in Inghilterra o in Italia, ma abbiamo deciso di guardare al progetto del Salisburgo. I più grandi club d'Europa hanno cercato di prenderlo, l'interesse per lui era enorme. Non ho mai visto niente di simile prima. Il Salisburgo ha offerto una strada a Benjamin, qui può crescere e ha maggiori possibilità di giocare in prima squadra. Lo volevano davvero. Benjamin è uno dei più grandi talenti nella sua fascia d'età in Europa. Ha un fisico incredibile, è alto, veloce e ha una grande capacità di salto. Tecnicamente è dotato, la sua maggiore dote è l'ultimo passaggio".

Capacità che non si è vista molto nel suo primo anno a Salisburgo, nonostante la doppietta realizzata nel 7-2 in Youth League contro il Napoli.

Giocando nel club gemello del Salisburgo, il FC Liefering, ha segnato solo una volta in 15 presenze nella seconda divisione austriaca.

Le cose sono andate decisamente molto meglio nell'ultima stagione, quando ha realizzato 21 goal e sei assist nelle sue 29 presenze col Liefering.

La maggior parte dei goal sono arrivati nel finale di stagione, ma all'inizio dell'anno ha debuttato in prima squadra subentrando contro l'Artberg all'87' lo scorso gennaio.

Solo sei giocatori hanno esordito col Salisburgo in così giovane età dall'acquisizione da parte della Red Bull nel 2005, gruppo di cui fanno parte Dayot Upamecano e Dominik Szboboszlai, il che significa che Sesko è in buona compagnia, anche se quella ad oggi resta la sua unica presenza.

Sesko intanto ha lasciato già il segno anche a livello internazionale diventando il giocatore più giovane a debuttare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord scendendo in campo proprio il giorno del suo diciottesimo compleanno.

Probabilmente questo sarà solo il primo di molti record, specie se il paragone con Haaland si rivelerà concreto. Certamente sembra avere un profilo simile a quello dell'attaccante norvegese, mentre il suo feeling col goal è cresciuto negli ultimi mesi.

Per non parlare della sua velocità, come dimostrano i 36 km/h di punta toccai ad aprile contro FC Dorrnbirn. Quasi identico al dato di Kylian Mbappe a tutta velocità, solo per usare un metro di paragone.

Ciò in cui Sesko differisce da Haaland è la sua disponibilità a giocare spalle alla porta, in modo da essere più coinvolto nel gioco. Basanovic a 'Zurnal 24' ha però respinto il paragone col norvegese.

"Direi che Benjamin è solo Benjamin Sesko, molti lo paragonano ad Haaland ma penso che lui sia diverso. Sono simili per fisico e velocità, ma hanno caratteristiche diverse. Benjamin gioca più con la squadra, forse è migliore tecnicamente, mentre Haaland è più energico e selvaggio, nel senso positivo del termine. Sesko è un ragazzo umile e lavoratore, non voglio mettergli ulteriore pressione. E' ancora giovane e ha molta strada davanti a lui".

Sembra probabile una promozione in prima squadra del Salisburgo di Sesko, dato che il nuovo allenatore Matthias Jaissle lo ha già allenato nel Liefering. E anche se sembra difficile possa avere lo stesso impatto di Haaland, rappresenterà almeno un'importante alternativa dalla panchina per Jaissle.

Intanto i migliori club d'Europa restano alla finestra, dato che Sesko entra nel suo ultimo anno di contratto.

E mentre molti credono che un talento come Haaland sia unico, a Salisburgo sperano che non sia così. 'Mini-Haaland' è pronto a dimostrare di cosa sia capace.