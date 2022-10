Benfica-PSG dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esame PSG per il Benfica nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

BENFICA-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Terza giornata della fase a gironi di Champions League e sfida al vertice nel girone H: il Benfica affronta il PSG.

Dopo il colpaccio dello Stadium con il 2-1 alla Juventus, il Benfica ospita il PSG nel match che mette in palio il primato nel raggruppamento, oltre ad un sensibile passo avanti in chiave qualificazione.

Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento appaiate a quota 6 punti: oltre al 2-1 alla Juve, il Benfica ha vinto 2-0 al debutto col Maccabi Haifa.

Cammino similare per i parigini che - dopo aver liquidato i bianconeri con lo stesso risultato al 'Parco dei Principi' - hanno trionfato in rimonta anche in Israele nel segno di Messi, Neymar e Mbappé.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Benfica-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Benfica-PSG si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 a l'Estadio da Luz di Lisbona. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.00.

La sfida tra Benfica e PSG sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (254 del satellite).

Match del da Luz visibile anche in diretta streaming su Infinity +, previo abbonamento.

La gara tra le rivali della Juventus nel raggruppamento H si potrà seguire anche in diretta streaming su Sky Go, scaricando la app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Le alternative sono NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, utilizzabile dopo aver acquisito il ticket 'Sport'.

Poi c'è Infinity +, piattaforma streaming di Mediaset, che trasmetterà in diretta 121 partite della Champions League 2022/23.

Il racconto di Benfica-PSG sarà disponibile anche su GOAL grazie alla consueta diretta testuale della partita.

Sky e Infinity+ non hanno ancora comunicato il nome dei rispettivi telecronisti che racconteranno Benfica-PSG.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-PSG

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, João Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. All. Schmidt

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.