Benevento-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento ospita la Juventus nel nono turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Benevento ha effettuato un balzo in classifica notevole, espugnando il campo della nell'ultimo turno di campionato. Ora proverà a fermare la Juventus, nuovamente vittoriosa, grazie al solito Cristiano Ronaldo, essenziale con una doppietta nel 2-0 contro il .

Benevento e Juventus tornano a duello dopo il 7 aprile del 2018, quando i bianconeri espugnarono il campo campano per 4-2. Nel match d'andata allo Stadium invece, i giallorossi uscirono sconfitti di misura per 2-1, sfiorando l'impresa delle imprese.

La Juventus punterà tutto ovviamente su Cristiano Ronaldo, che contro il Cagliari ha raggiunto i 60 goal in bianconeri in (in appena 69 presenze), mentre il Benevento si affiderà su un attacco che non ha però un vero bomber, ma diversi elementi che hanno dimostrato di poter trovare la rete al momento opportuno.

In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-JUVENTUS

La gara tra Benevento e Juventus si giocherà sabato 28 novembre 2020 alle ore 18: match del nono turno in programma al Ciro Vigorito di Benevento.

Benevento-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Chi preferisse potrà seguire la gara Benevento-Juventus anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

- può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.

Inzaghi riproporrà Lapadula come prima punta, supportato da Caprari e Insigne. In mezzo Hetemaj, Schiattarella e Ionita, con Foulon e Letizia (che però restano in dubbio) terzini. Attenzione al possibile inserimento dell'esperto Maggio. In porta ci sarà come di consueto Montipò, difeso da Caldirola e Glik. Dabo alle prese con il Coronavirus, in dubbio.

Pirlo potrebbe recuperare Bonucci per affiancare De Ligt al centro, Demiral e Chiellini sono out. Cuadrado ed Alex Sandro sugli esterni. Szczesny tra i pali, con Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Frabotta a centrocampo, in avanti Morata con Cristiano Ronaldo: panchina per Dybala.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo.