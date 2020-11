Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali: Gioca Dybala

Nel Benevento ci sono Caprari e Barba titolari, dentro anche Improta. Juventus con Chiesa e Frabotta, a centrocampo Ramsey.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala.

Dopo il successo dell' sul campo del , tocca alla rispondere, decisa a scavalcare entrambi in classifica per avvicinare il , in attesa della gara dei rossoneri prevista domenica. Bianconeri di scena a , contro l'ex Pippo Inzaghi.

Inzaghi sceglie Lapadula come prima punta del suo 4-3-1-2, con Ionita e Caprari alle sue spalle. Fuori Insigne. In mezzo c'è Improta con Schiattarella ed Hetemaj, mentre Montipò gioca tra i pali, difeso da Letizia, Glik, Caldirola e Barba. Out Dabo per coronavirus e Iago Falque, infortunato.

Pirlo risponde con il solito 4-4-2 in cui non c'è Cristiano Ronaldo, a riposo in vista della Champions. Dybala dal 1' con l'intoccabile Morata, mentre Chiesa e Ramsey partono titolari sugli estrni. Interni Arthur e Rabiot, con Frabotta e Cuadrado terzini. Danilo e De Ligt i centrali, Szczesny in porta.