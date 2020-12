Bellugi e il dramma del Covid-19: "Avevo la pelle che sembrava fumare"

Nella giornata di ieri è giunta una tremenda notizia di cui si fa fatica a parlare: Mauro Bellugi, ex difensore di , , e Pistoiese, è finito sotto i ferri per l'amputazione di entrambe le gambe.

Una complicazione dovuta agli effetti della positività al Covid-19, riscontrata ai primi di novembre sotto forma di una polmonite che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Bellugi ha ricordato quei tristi momenti.

Un anno terribile, caratterizzato da morti illustri come quelle di Diego Maradona e Paolo Rossi.

"Ho pensato: no, basta! Anastasi, Prati, Corso e poi Maradona e Paolo Rossi... Non può toccare a me, che finisca in fretta quest'anno schifoso".