Bellamy confessa: "Soffro di depressione, sono in cura da 3 anni"

Gli infortuni, le occasioni negate, il ritiro nel suo a quasi 35 anni: la carriera di Craig Bellamy ha raccontato di grandi imprese unite a cocenti delusioni, un turbinoso sali e scendi di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Intervenuto durante il programma 'Off Script' in onda su 'Sky Sports', l'ex attaccante di e si confessa svelando quelli che sono i suoi problemi personali, culminati con l'arrivo della depressione che lo affligge da tre anni a questa parte.

"E' la prima volta che ne parlo: sono in cura da tre anni e assumo dei farmaci per combattere la depressione. Naturalmente i tanti infortuni avuti in carriera non mi hanno certamente aiutato. Quando giocavo al mi cercò il : tutto saltò a causa della grave tendinite che mi aveva colpito".