Il Belgio perde De Bruyne: "Improbabile che recuperi per l'esordio"

Il colpo al viso ricevuto a Oporto impedirà a Kevin De Bruyne di sfidare la Russia. Martinez: "Agli Europei potrebbe esserci, ma non sappiamo quando".

Una serata storta. Da dimenticare, anzi. Per il Manchester City, che si è visto scivolare via dalle dita la Champions League, e per Kevin De Bruyne, costretto ad abbandonare il campo nella ripresa dopo un duro scontro con Rudiger e, con ogni probabilità, a inizare in ritardo i propri Europei.

A comunicarlo è stato il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez:

"È improbabile che De Bruyne sia a disposizione per la prima partita (in programma sabato 12 giugno contro la Russia, ndr), per cui chiunque lo rimpiazzerà dovrà dimostrare di essere pronto".

Una volta in campo, nelle successive partite, De Bruyne giocherà con una maschera di protezione sul viso dopo la frattura orbitale e al naso rimediata ad Oporto sabato scorso, come confermato ancora da Martinez.

"Abbiamo deciso così. Sarà lo stesso produttore della maschera di Vertonghen, che ci aveva soddisfatti in pieno".

In conclusione, non rimane che attendere per capire quando De Bruyne potrà tornare in campo con la maglia del Belgio.