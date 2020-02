Beffa Leganes: non può acquistare il sostituto di Braithwaite

Il Leganes non potrà acquistare il sostituto di Martin Braithwaite, approdato al Barcellona a mercato chiuso: il regolamento non lo permette.

Martin Braithwaite è un nuovo giocatore del Barcellona: i blaugrana hanno pagato la clausola rescissoria di 18 milioni per strapparlo al , sfruttando una regola della Federcalcio spagnola che consente ad un club di intervenire a mercato chiuso nel caso in rosa sia presente un giocatore costretto ai box per almeno cinque mesi da un grave infortunio (Dembélé).

Il Leganes non ha dunque potuto opporsi alla cessione di uno dei suoi uomini più rappresentativi, autore di sei goal in questa , ma soltanto prendere atto dell'addio del danese che non potrà aiutare i biancazzurri nella corsa salvezza in cui si trovano al penultimo posto, a due punti dalla zona tranquilla.

Secondo quanto appreso da Goal, però, il Leganes non potrà ricorrere al mercato per mettere sotto contratto il sostituto di Braithwaite, almeno non ora: né LaLiga né la RFEF possono modificare il regolamento a stagione in corso, ma un eventuale cambiamento potrebbe avvenire solamente tra qualche mese e sarebbe effettivo soltanto a partire dalla prossima annata per evitare che possano ripetersi episodi del genere anche in futuro.

Insomma, una vera e propria beffa per il Leganes che non potrà contare nemmeno su Youssef En-Nesyri, passato a gennaio al che ha sborsato i 20 milioni della clausola rescissoria. La strada verso la salvezza si fa sempre più in salita.