Bayern Monaco, Tolisso: "Coutinho e Perisic utili per vincere il Triplete"

Corentin Tolisso benedice i nuovi acquisti Philippe Coutinho e Ivan Perisic: "Grazie a loro il Bayern Monaco potrà conquistare il Triplete".

Dopo una stagione complicata fatta di trionfi al photofinish e delusioni su palcoscenici europei il ha cercato di ricostruire l’organico impegnandosi con acquisti mirati e razionali, che già sembrerebbero piacere a un giocatore in particolare.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Corentin Tolisso si gode i nuovi arrivi tra le file bavaresi senza nascondere le ambizioni per questa nuova stagione e accogliendo calorosamente le new-entry provenienti dall’ e dalla .

Da Coutinho a Perisic, fino a passare per l’obiettivo prefissato e da raggiungere con la maglia del club tedesco. Ecco le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport Deutschland'.

"Coutinho ha tutto per diventare un giocatore di livello mondiale. Ha avuto i suoi anni migliori al dove era devastante ma per noi sarà importante e può tornare a fare la differenza. Lui e Perisic saranno importanti per noi, grazie a loro possiamo puntare a vincere anche il Triplete".

Parole al miele quelle del francese, che elogia il brasiliano ex Barça e Liverpool. Lo stesso vale per Ivan Perisic, croato reduce da una parentesi burrascosa con l’ , con un passato nella con la maglia del e definito importante per raggiungere il cosiddetto ‘Triplete’ (Campionato, Coppa Nazionale e ).