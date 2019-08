Cambio al vertice per il Bayern Monaco: Kahn sarà presidente dal 2022

Undici anni dopo il ritiro dal calcio giocato e l'addio al , Oliver Kahn è pronto a tornare nella squadra che lo ha reso uno dei portieri più forti di tutti i tempi. Compiuti i cinquant'anni, l'ex fuoriclasse tedesco è pronto ad entrare nello staff dirigenziale del club bavarese. Per poi diventarne il presidente.

Kahn farà parte già da gennaio 2020 del Bayern come dirigente, dunque dal 2022 raccoglierà il testimone di di Karl-Heinz Rummenigge nel ruolo di CEO e presidente. Nessun colpo di scena, visto che già nel 2028 si vociferava di un possibile ritorno del classe 1969 in tale ruolo.

Come ovvio Kahn si è detto felicissimo della scelta fatta dal Bayern:

" È un grande onore per me entrare a far parte del consiglio di amministrazione del club e successivamente diventare presidente. Ringrazio il consiglio e Uli Hoeness per la fiducia. Sono profondamente legato a questo club che ha plasmato la mia vita".