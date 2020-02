Guaio Bayern: infortunio al ginocchio, Lewandowski fuori un mese

Il roboante 0-3 con cui il ha espugnato il campo del nell'andata degli ottavi di Champions, viene rovinato in parte dalle cattive notizie riguardanti Robert Lewandowski.

Come riportato dal club tedesco sul proprio sito, il bomber polacco resterà ai box per circa un mese.

Una tegola che non ci voleva, non solo in vista del cammino europeo - il blitz di Londra mette una serissima ipoteca sui quarti di Champions - ma anche nella corsa al titolo del Bayern.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf