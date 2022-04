BARI-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La regular season del Girone C del campionato di Serie C giunge alla sua naturale conclusione e per il Bari è arrivato il momento della grande festa. La compagine pugliese, già certa del primo posto in classifica e della promozione in Serie B, si congederà dal torneo davanti al proprio pubblico.

Lo farà ospitando un Palermo che viceversa ha ancora qualcosa di molto importante da chiedere al campionato. Se infatti i Galletti al triplice fischio finale verranno premiati con la coppa che viene assegnata a coloro che hanno vinto il torneo, i siciliani sono ancora in attesa di capire in quale posizione si piazzeranno.

La classifica parla infatti attualmente di un quarto posto alle spalle di Bari appunto, Catanzaro e Avellino, ma per i rosanero la seconda piazza è ancora a portata di mano. Le sue due rivali possono vantare infatti un solo punto di vantaggio e in ballo c’è ben più che l’’onore’.

Il secondo posto vorrebbe dire iniziare i playoff direttamente dal secondo turno Nazionale, mentre il terzo vorrebbe dire partire dal primo turno nazionale. Con un quarto posto il Palermo dovrebbe invece partire dal secondo turno di girone.

Catanzaro ed Avellino saranno contemporaneamente impegnate sul campo della Vibonese (già retrocessa) e del Foggia (a caccia di punti che gli garantiscano un posto nel playoff).

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 69 tra Bari e Palermo. Il bilancio attuale parla di una totale parità, in virtù delle 22 vittorie conseguite per parte e dei 24 pareggi, l’ultimo dei quali lo scorso 19 dicembre per 0-0 in una sfida valida per il 19° turno di campionato.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-PALERMO

Bari-Palermo, sfida valida per il trentottesimo turno del Girone C del campionato di Serie C, si giocherà domenica 24 aprile 2022 allo stadio San Nicola. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 17.30, a dirigere sarà il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1.

DOVE VEDERE BARI-PALERMO IN TV

Il match che vedrà protagoniste Bari e Palermo verrà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports.

La gara sarà quindi visibile, previo abbonamento, sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

BARI-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Bari-Palermo sarà ovviamente visibile in streaming su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, collegandosi attraverso l’apposita app.

Un’alternativa è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara del San Nicola in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-PALERMO

BARI (4-3-1-2): Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Fella, Floriano; Brunori.