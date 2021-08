La prima della Liga è un successo per i blaugrana, guidati da de Jong e da Braithwaite, autore di una doppietta. In goal anche Piqué. Brivido finale.

È iniziata la nuova stagione del Barcellona. Un inizio come tanti, ma per certi versi unico. E' iniziata la prima Liga senza Lionel Messi fresco di addio ai colori blaugrana e di passaggio in pompa magna al PSG.

Un addio inaspettato, maturato quando ormai sembrava ci fossero tutti i presupposti per proseguire una liaison lunga più di vent'anni e, invece, l'amaro colpo di scena finale che ha fatto calare il sipario.

Per iniziare ad esorcizzare il fantasma di Leo, il Barça ha mosso il primo passo nella giusta direzione: 3-2 contro la Real Sociedad, in una partita dominata in lungo e in largo, con il risultato che non è mai stato in discussione fino al finale, quando i baschi sono rientrati.

Ad aprire lo score è stato Piqué con un colpo di testa, su assist di un Depay subito attivo, vivace e protagonista. Goal che vale doppio quello del difensore catalano, che si è ridottto lo stipendio per permettere l'iscrizione nella lista della Liga dei nuovi acquisti.

Il protagonista poi è stato Martin Braithwaite, autore di una doppietta: colpo di testa vincente su cross al bacio di Frenkie de Jong, migliore in campo, e tap-in su ribattuta di Remiro.

Pochissima Sociedad, in grande difficoltà contro un Barcellona di Koeman fluido e senza difficoltà nel condurre il gioco. Due lampi nel finale, di Lobete e Oyarzabal, hanno messo i brividi al Camp Nou, ma dopo il sigillo di Sergi Roberto (su assist di Braithwaite) è comunque arrivata la vittoria finale per i Culé. La prima senza Messi è un successo, ma la strada per togliere l'ombra del 10 dal Camp Nou è ancora lunga.