Pique annuncia: "Anche gli altri capitani si taglieranno lo stipendio"

Successo alla prima gara ufficiale per il nuovo Barcellona, senza Messi. 4-2 dei blaugrana alla Real Sociedad, con capitan Piquè ad aprire le marcature. Il difensore, ex Manchester United, è una delle bandiere più importanti della società, pronto ad aiutare il club.

Da capitano, infatti, Piquè si è tagliato lo stipendio in virtù dei problemi economici del Barcellona ed ora aspetta gli altri leader del club. Come noto, infatti, la società catalana deve fare i conti con debiti che ne hanno bloccato la possibile conferma di Messi.

Al Barcellona esistono quattro capitani, con Piquè di fatto quello principale, Busquets vice, Sergi Roberto terzo e Jordi Alba quarta. A Movistar, il difensore ha annunciato che anche loro, a breve aiuteranno il club, in difficoltà:

"Il taglio dello stipendio è quello che dovevo fare. Ci tengo a sottolineare che siamo stati in contatto con gli altri capitani per il taglio e so che a breve faranno lo stesso passo, è solo una questione di tempo".