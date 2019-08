Barcellona, piove sul bagnato: lesione al soleo per Suarez

Tutto si può dire tranne che quella del è una stagione iniziata nel miglior modo possibile. La compagine blaugrana, ritenuta da molti la grande favorita per la vittoria della che è appena iniziata, è stata sconfitta nel suo match di debutto nel torneo dall’ Bilbao e, oltre che con un ko inaspettato, deve fare i conti anche con un problema ben più grave: l’infortunio occorso a Luis Suarez.

Il bomber uruguaiano è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 37’ di gioco e potrebbe essere chiamato ad affrontare uno stop di diverse settimane.

A svelare l’entità del problema da lui riportato è stato il Barcellona attraverso una nota ufficiale.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii