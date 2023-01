Barcellona, finalmente Kessié: due assist e un goal in Coppa del Re

Serata da ricordare per Franck Kessié nel 5-0 esterno al Ceuta: assist per Raphinha, altro assist per Lewandowski e colpo di testa vincente.

Affermare che i primi mesi di Franck Kessié al Barcellona non siano andati secondo le previsioni - del calciatore e del club - è quasi un eufemismo. Un minutaggio ridotto, problemi fisici, la difficoltà a scalzare la fresca gioventù di Pedri e Gavi. Fino alle voci di scambio con l'interista Marcelo Brozovic. Ma finalmente, forse, l'aria per l'ex giocatore del Milan ha cominciato a cambiare.

Kessié è stato il grande protagonista del facile successo (5-0) del Barça in casa del Ceuta, per gli ottavi di finale della Coppa del Re. Prima ha regalato a Raphinha l'assist del vantaggio, poi ha fatto lo stesso con Lewandowski in occasione del raddoppio. E infine si è messo in proprio, andando a realizzare la rete dello 0-4 a 13 minuti dalla fine.

A ricambiare il favore è stato proprio Raphinha: perfetto il cross del brasiliano per l'ex rossonero, che si è inserito in area e di testa non ha lasciato scampo al portiere locale Mejias. Con successiva esultanza da Comandante, con la mano sulla fronte, proprio come ai tempi del Milan.

Per Kessié, schierato titolare da Xavi in un centrocampo completato da Sergi Roberto e dal giovane Pablo Torre, si tratta del secondo goal con la maglia del Barcellona: il primo lo aveva messo a segno a settembre, nell'altrettanto facile 5-1 che i catalani avevano inflitto al Viktoria Plzen nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Un goal per riprendersi il Barcellona, un goal per lasciarsi alle spalle le voci di mercato. Principalmente quelle che volevano Kessié di ritorno a Milano, ma questa volta per giocare nell'Inter. Dopo le parole di Beppe Marotta, che nei giorni scorsi ha affermato seccamente che col Barça "non c'è niente di niente", a rispondere ora è stato proprio Franck. Con i fatti.