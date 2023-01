Idea del Barcellona: scambio Kessiè-Brozovic con l'Inter

Possibile asse di mercato tra blaugrana e Inter, con Kessié che tornerebbe in Serie A. I nerazzurri non sembrano però convinti della proposta.

Il Barcellona pensa a uno scambio con l'Inter, da portare a termine già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il club blaugrano starebbe pensando di offrire ai nerazzurri Franck Kessié chiedendo in cambio Marcelo Brozovic.

Uno scambio alla pari che riporterebbe l'ivoriano in Serie A e a Milano, stavolta sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

La proposta non sembra però convincere pienamente il club della famiglia Zhang, restia a lasciar partire Brozovic e ad accogliere l'ingaggio pesante di Kessié.

Decisiva per un'eventuale buona riuscita dell'affare sarà la volontà dei calciatori. In caso esprimessero il loro assenso, la trattativa potrebbe concretizzarsi.

L'inserimento di Kessié a Barcellona è stato piuttosto complicato. In oltre sei mesi di permanenza al Camp Nou, l'ex centrocampista del Milan ha totalizzato una ventina di presenze, tutte di pochi minuti. Per lui un solo goal, in Champions League ai danni del Viktoria Plzen.

Dodici le presenze stagionali di Brozovic con l'Inter, impreziosite da due goal. A frenare il croato è stato però qualche infortunio di troppo.