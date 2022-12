I primi mesi di Kessié al Barcellona: 5 volte titolare e la fiducia ribadita

Il centrocampista ivoriano non è riuscito ad imporsi finora con la maglia del club blaugrana: appena 5 gare da titolare e un solo goal in tre mesi.

Conoscersi ancora, meglio. E farlo concedendosi altro tempo insieme. Ribadendo che la scelta fatta pochi mesi fa non si è trasformata già in un rimorso. Bensì in una scommessa consapevole, convinti di vincerla. Insieme. L’avventura di Franck Kessié al Barcellona non è certamente iniziata come si auguravano e sognavano il centrocampista ivoriano e il club catalano.

A pochi mesi dall’arrivo in Catalogna e al Camp Nou è già tempo di primi bilanci, seppur certamente non definitivi alla luce di oltre metà stagione ancora da disputare e trofei da conquistare per i ‘blaugrana’ di Xavi.

A pochi mesi dal matrimonio dopo l’addio al Milan a parametro, i numeri di Kessié con il Barça appaiono ben lontani dalle previsioni estive, dopo la firma sul contratto che lo lega al sodalizzo catalano per quattro anni, fino al 30 giugno 2026.

Complici una concorrenza agguerrita e qualche problema fisico che ha frenato l’ascesa, finora l’ex calciatore di Cesena e Atalanta non è riuscito ad imporsi. Sono appena 5 le gare disputate da titolare in questa stagione, la prima nelle fila del Barcellona, tra Liga e Champions League, a cui se ne aggiungono otto da subentrato, con un solo goal all’attivo, quello che ha aperto la goleada finale (5-1) al Camp Nou contro il Viktoria Plzen nella prima gara del Girone C. Un totale di 485 minuti, troppo poco per chi come lui si è presentato in estate al Barça con tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista.

La carta d’identità di Sergio Busquets, destinato a lasciare il Barcellona dopo aver salutato la Spagna, probabilmente per sposare un nuovo progetto in MLS, e il corteggiamento di vari top club nei confronti di Frenkie de Jong, uno dei calciatori non considerati incedibili dal tecnico Xavi e dal direttore sportivo Alemany e capace di garantire un tesoretto importanti con la sua cessione - alla luce delle difficoltà economiche del club -, hanno spinto la società catalana a puntare forte su Kessié e sfruttare l’opportunità offerta dal mercato con l’ivoriano libero dopo la scadenza naturale del precedente accordo con il Milan.

Un profilo atipico dalle parti del Camp Nou, ma che rappresenta un’alternativa dal punto di vista fisico e tecnico agli altri calciatori presenti nella rosa ‘azulgrana’ se parliamo di regista e mezzali. Una scelta condivisa da allenatore e società, entusiasti di aumentare il livello della rosa con l’innesto di Kessié.

Finora, però, qualcosa è andato storto. La mancata partenza di De Jong e le ottime prestazioni di Busquets, unite a quelle di Gavi e Pedri, colonne dei ‘blaugrana’ e della Spagna nonostante la giovane età, hanno frenato l’ascesa di Kessié, che non è ancora riuscito a ritagliarsi lo spazio che merita.

E proprio sul più bello, quando sembrava pronto a spiccare il volo, l’ivoriano ha rimediato un infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo il suo 2022 calcistico. Una grande delusione per il centrocampista classe 1996, che oggi festeggia 26 anni, e per il club, che non ha perso l’occasione per sottolineare la soddisfazione mista al rammarico nel momento in cui Kessié era pronto a scalare le gerarchie, prima dello stop forzato ai box.

Il minutaggio al di sotto delle attese ha spinto altri club a muoversi per provare a capire la situazione e sondare il terreno sulle reali possibilità di divorzio tra Kessié e il Barcellona già a gennaio. Le indiscrezioni sempre più insistenti hanno spinto la dirigenza del club catalano e l’agente del calciatore, George Atangana, a incontrarsi lo scorso 5 dicembre per analizzare la situazione.

Un summit in cui le parti hanno confermato di aver ricevuto richieste ma nel contempo hanno ribadito di voler continuare insieme, almeno fino a fine stagione. Nulla è cambiato rispetto allo scorso agosto, quando le parti hanno raggiunto l’accordo e siglato il contratto quadriennale.

Ora, però, Kessié – che ha lavorato anche individualmente durante la sosta per i Mondiali per tornare al più presto a disposizione di Xavi – si aspetta proprio dal tecnico blaugrana un maggiore impiego nella seconda parte di stagione. Al netto della concorrenza agguerrita, rappresentata principalmente da Gavi e Pedri, con De Jong nel ruolo di jolly pronto a sostituire i due e Busquets.

L’entourage del centrocampista ivoriano ha incassato ancora una volta la fiducia del club, così come quella del suo allenatore Xavi, che ha contattato direttamente Franck per ribadire la stima professionale e umana nei suoi confronti.

“Franck non è mai stato felice come lo è adesso – ha dichiarato lo scorso 30 novembre l’agente Atangana a Calciomercato.com – Ha raggiunto un obiettivo che per molti calciatori rimane solo un sogno, cioè quello di giocare per il Barcellona e sfido chiunque a dire il contrario”.

Un nuovo attestato di stima importante in vista della ripresa del campionato, quando sarà tempo di trasformare le parole in fatti. Kessié e il Barcellona si sono promessi di continuare insieme, almeno fino al termine della stagione.

“Lo scarso minutaggio? Niente che non avessimo già previsto. È chiaro che con il tempo si aspetta di entrare sempre di più nei meccanismi, ma siamo arrivati in Spagna e qui la filosofia è diversa, Franck si sta adattando a un tipo di calcio nuovo per lui, che ha sempre giocato in un modo diverso. Ma non è certo questo che lo spaventa, anzi, questi sono tutti stimoli che fanno parte di un processo di crescita. È solo questione di tempo e siamo sereni perché l’unico aspetto fondamentale che ci riguarda è la considerazione che il club ha di Franck. A Barcellona sono tutti molto felici del calciatore e del professionista”.

Nessun dubbio, dunque, anche se si parla della filosofia del club blaugrana, completamente diversa rispetto al calcio italiano e al Milan, club in cui Franck si è imposto ad alti livelli fino alla vittoria dello Scudetto da protagonista:

“Se Kessié ha le caratteristiche giuste? Sì, altrimenti non ci avrebbero cercato e noi non saremmo andati. Franck è un calciatore moderno e in carriera ha già dimostrato di poter interpretare tutti i ruoli di centrocampo. A conferma di quanto dico, le note di stima che riceviamo dal team dirigenziale e dallo staff tecnico, nonostante il risicato utilizzo del calciatore in questa prima parte di stagione”.

A maggio prossimo sarà nuovamente tempo di bilanci e si dovrà decidere se stare ancora insieme o separarsi. L’ago della bilancia sarà ancora una volta il campo e i numeri sul rettangolo verde di gioco. Quelli che Kessié vuole cambiare per invertire in trend e vincere la sfida chiamata Barcellona.