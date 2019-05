Barcellona, danno e beffa: lesione al ginocchio per Suarez

Il Barcellona perde Luis Suarez: l'uguguagio ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro e dovrà essere sottoposto a un'artroscopia.

Brutte notizie in casa , dove a fermarsi è Luis Suarez. Come riportato dal club attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, l'uruguagio ha infatti rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro.

"Luis Suarez ha riscontrato una lesione interna al menisco del ginocchio destro e sarà sottoposto a un'artroscopia dal Dr. Cugat nella giornata di oggi, sotto la supervisione del Club Medical Services. In seguito verranno resi noti l'esito dell'intervento e i tempi di recupero".

Protagonista con la maglia del Barcellona anche in questa stagione, nella quale è riuscito a collezionare 25 goal in 49 partite, Suarez dovrà ora attendere l'esito dell'artroscopia per capire quali saranno i tempi di recupero da questo infortunio.

A soli due giorni dalla clamorosa eliminazione dalla per mano del , in grado di ribaltare con uno storico 4-0 ad Anfield la sconfitta per 3-0 subita una settimana prima al Camp Nou, per il Barcellona arriva anche la beffa.

Conquistata già matematicamente la , il grande appuntamento in questo finale di stagione per i catalani resta ora la finale di Coppa del Re contro il , in programma per il prossimo 25 maggio. Rimane da capire se in campo ci sarà anche Suarez.