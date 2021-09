Braithwaite, infortunio più grave del previsto: torna nel 2022

Il danese sarà probabilmente operato nei prossimi giorni per un problema al ginocchio: tre-quattro mesi di stop.

Il Barcellona perde Martin Braithwaite. Infortunio non di poco conto per l'attaccante danese, che non sarà a disposizione di Koeman e della società blaugrana per i prossimi mesi: l'infortunio occorso è infatti più grave del previsto.

Domenica Braithwaite è stato sottoposto alle visite mediche di rito causa ricaduta e ora il Barcellona rischia di perderlo tra i tre e i quattro mesi per il problema al ginocchio. Non verrà presa una decisione definitiva sul trattamento del giocatore prima di lunedì.

Come ovvio il grande dubbio è se Braithwaite dovrà operarsi e tornare in campo solamente nel 2022. Il classe 1991 si era infortunato nella partita di campionato contro il Getafe prima della sosta e sarà costretto a dire addio all'autunno del Barcellona.

Non ci sarà contro il Bayern Monaco nella prima gara di Champions League, come per tutte le gare di Liga e torneo europeo dei prossimi mesi. Appare fondamentale a questo punto l'arrivo di De Jong sul gong di calciomercato, arrivato comunque in seguito all'addio di Griezmann.

Nonostante l'addio di Messi, il Barcellona è partito bene in campionato con sette punti nelle prime tre gare: buon avvio anche di Braithwaite, che al momento dell'infortunio aveva messo a segno due reti e fornito un assist. Oltre all'ex Tolosa sono attualmente out anche Dembelè e Aguero.