Balotelli interrompe il digiuno: primo goal nel 2023 con il Sion

Dopo un digiuno di oltre 5 mesi, SuperMario è tornato a segnare in Super League svizzera nel match vinto contro il Grasshoppers.

Mario Balotelli sta vivendo una stagione, la sua prima in Svizzera, a corrente decisamente alternata con la maglia del Sion.

Nel match vinto per 3-1 contro il Grasshoppers, 'SuperMario' si è sbloccato, andando a segno per la prima volta nel 2023.

Proprio così, perché l'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan, Monza, Manchester City e Liverpool, non trovava la via della rete da oltre 5 mesi.

Precisamente dal 12 novembre 2022, quando il suo goal non bastò per evitare il tracollo del Sion, sconfitto per 7-2 dal San Gallo.

In quell'occasione, fu l'esultanza del numero 45 a fare discutere, con Balotelli che sollevò la propria maglia, esibendone un'altra di colore rosso e con un ombrello raffigurato al centro.

"Se sapete cosa significhi svizzeri...", aveva scritto Balotelli su Instagram, senza specificare esattamente la motivazione e il significato di quella maglia mostrata.

Il tutto avvenuto pochi giorni prima del suo attacco frontale nei confronti della Federcalcio svizzera. Nella fattispecie, parole durissime.

"Federazione Svizzera. Non so che tipo di mafia siete ma credetemi i giocatori come me non sono orgogliosi di essere in una lega dove l'ingiustizia, la corruzione e l'incapacità sono sovrane. Il calcio è un lavoro e come tale tutti dobbiamo prenderlo sul serio, inclusi gli arbitri".

Tornando a focalizzarci sulle questioni di campo, i numeri relativi alla sua esperienza elvetica vanno dunque aggiornati: il guizzo contro il Grasshoppers rappresenta il sigillo numero 6 in campionato, in 16 apparizioni ufficiali.

Per Balotelli, come detto, quella che sta prendendo corpo è la più classica delle stagioni fatta di luci e ombre: da febbraio Balotelli indossa regolarmente la fascia di capitano, ma ciò non gli ha risparmiato una dura contestazione da parte dei suoi tifosi.

Al termine della partita persa dal Sion contro il San Gallo in casa per 4-0, i sostenitori del club vallese hanno espresso il loro disappunto fischiando Balotelli e bruciando la sua maglia sugli spalti dello stadio Tourbillon.

E ora il ritorno al goal, dopo oltre 5 mesi. Un battito vitale che necessita di continuità. Perché il Sion, a rischio retrocessione, ha urgente bisogno del vero Balotelli per allontanare gli spettri di una stagione assai complessa.