Balotelli segna e mostra una maglia con l'ombrello: "Se sapete cosa significa..."

Nel match perso 7-2 dal suo Sion, Balotelli aveva dato il vantaggio ai suoi prima della goleada avversaria: aumentano le polemiche.

'Why always me'. Mario Balotelli che indossa la maglietta con questa scritta: un momento cult nella storia della Premier League e del Manchester City, divenuto simbolo, parodia, meme e racconto. Undici anni dopo, Super Mario mostra nuovamente una maglia sotto quella di gioco.

Durante Sion-San Gallo, infatti, Balotelli ha alzato la propria maglia dopo aver dato il vantaggio ai suoi su calcio di rigore. L'ennesimo segnato in carriera, per una media realizzativa dagli undici metri tra le più importanti in giro per l'Europa. Rete per l'1-0 e maglietta rossa con un ombrello.

"Se sapete cosa significhi svizzeri..." ha scritto Balotelli su Instagram, senza specificare esattamente il perchè dell'ombrello mostrato, ma che sembrerebbe un richiamo al famoso gesto. Un proseguo della polemica per il dito medio ai fans del Basilea e il post piccato sullo stesso social pubblicato pochi giorni prima della sfida contro il San Gallo:

"Federazione Svizzera. Non so che tipo di mafia siete ma credetemi i giocatori come me non sono orgogliosi di essere in una lega dove l'ingiustizia, la corruzione e l'incapacità sono sovrane. Il calcio è un lavoro e come tale tutti dobbiamo prenderlo sul serio, inclusi gli arbitri".

Dopo la rete segnata in Sion-San Gallo, per Balotelli le cose sono precipitate: il suo team ha infatti perso per 7-2, con seconda rete messa a segno dai padroni di casa solamente dopo le sette degli ospiti. Sio ha chiuso il match siglando l'ultimo goal della gara, trasformatasi in una delle debacle maggiori per il suo club.

Insieme alla foto dell'ombrello mostrata su Instagram, dopo averla sfoggiato la maglia in campo, Balotelli ha anche mandato un messaggio ai fans del Sion, furiosi per il 7-2 subito in casa:

"Ci scusiamo per il risultato, deve essere una lezione".

Al Sion dalla scorsa estate, Balotelli ha fin qui giocato nove gare nel campionato svizzero, mettendo a segno cinque reti. La situazione della squadra non è però delle migliori, viste le zero vittorie nelle ultime cinque gare e il terzultimo posto in un torneo, quello elvetico, che conta appena dieci squadre.