Tifosi del Sion furiosi: bruciata la maglia di Balotelli

I sostenitori del club svizzero contro l'attaccante italiano dopo il ko con il San Gallo: "Impegnati e onora la maglia oppure vattene".

Neanche in Svizzera sembra esserci pace per Mario Balotelli. L'attaccante italiano, arrivato al Sion ad agosto 2022 dopo l'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor, è stato protagonista di un nuovo episodio non particolarmente edificante.

Al termine della partita persa dal Sion contro il San Gallo in casa per 4-0, i sostenitori del club vallese hanno espresso il loro disappunto fischiando Balotelli e bruciando la sua maglia sugli spalti dello stadio Tourbillon.

Inoltre i supporter del club svizzero hanno intonato un coro nel quale l'attaccante e i suoi compagni di squadra venivano esortati a impegnarsi maggiormente in campo: "Onorate la maglia o andate via".

Prima del fischio finale i tifosi hanno lasciato lo stadio, abbandonando i calciatori in campo al loro destino.

Il rendimento di Balotelli, che ieri indossava anche la fascia di capitano del Sion, è stato fin qui altalenante e comincia a dare segni di frustrazione e malcontento.

Il centravanti ha segnato 5 goal in Svizzera, di cui tre da calcio di rigore, su 22 partite disputate in campionato. Che sia arrivata al capolinea anche l'esperienza elvetica per Super Mario?