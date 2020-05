Balotelli, ci risiamo: non si presenta all'allenamento del Brescia

Dopo essere tornato ad allenarsi nel centro sportivo del Brescia, Mario Balotelli ha dato nuovamente forfait: no comment da parte della società.

"Smettetela di scrivere puttanate". Così, giovedì scorso, Mario Balotelli si era scagliato su Instagram contro coloro che avanzavano l'ipotesi di una rottura con il , alla luce del tira e molla legato agli allenamenti degli ultimi giorni. Una rottura che, però, potrebbe essere nuovamente sul punto di concretizzarsi.

Balotelli, come rivela la 'Gazzetta dello Sport' nella propria edizione online, non si è presentato all'allenamento individuale programmato dal Brescia per questa mattina alle 9. Una seduta non obbligatoria ma facoltativa, in attesa di tornare alla normalità dopo l'emergenza Coronavirus. Ma la sua assenza fa comunque rumore, alla luce di quelle - ripetute - dei giorni scorsi.

Nessuna dichiarazione da parte della società, come spiega il quotidiano, sull'episodio. Solo un "no comment" che evidenzia ancora di più la volontà di non gettare ulteriore benzina sul fuoco di un rapporto che, da mesi, è andato complicandosi dopo gli entusiasmi del matrimonio estivo.

E dire che la serenità sembrava essere tornata venerdì, quando Balotelli si era presentato al centro sportivo del Brescia per allenarsi assieme ai compagni. Fino ad allora aveva preferito farlo a casa propria, evidentemente poco convinto della sicurezza degli ambienti di lavoro, lui che per primo aveva tuonato contro la decisione della di scendere in campo prima dello stop di marzo.

Qualche giorno a Torbole Casaglia, sede degli allenamenti della formazione di Corini, e poi una nuova assenza. Questa mattina il Brescia aspettava Balotelli, ma l'ex attaccante di e non si è presentato. Si attendono nuovi capitoli di quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata una telenovela.