Balotelli rompe col Brescia? Lui non ci sta: "Basta scrivere puttanate"

L'attaccante non si è presentato al centro sportivo per riprendere gli allenamenti ma nega frizioni col Brescia: "Smettetela di scrivere puttanate".

Nessuna rottura in vista tra il e Mario Balotelli. A smentire seccamente le indiscrezioni delle ultime ore è lo stesso attaccante tramite una storia pubblicata su Instagram.

Balotelli, dopo aver regolarmente sostenuto i test come gli altri compagni, in questi giorni non si è visto al centro sportivo del Brescia per gli allenamenti facoltativi preferendo evidentemente continuare a lavorare in casa.

Una scelta che secondo alcuni faceva presupporre una rottura ormai insanabile col Brescia, dato che lo stesso presidente Cellino nelle scorse settimane non aveva certo lesinato frecciate nei confronti di Balotelli.

L'attaccante però come detto ha prontamente smetito le voci e lo ha fatto a modo suo, ovvero sui social. Balotelli ha quindi postato un articolo al riguardo con sopra una scritta che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Smettetela di scrivere puttanate". Più chiaro di così...