Il dramma di Aurier: ucciso suo fratello Christopher

Il fratello del difensore ivoriano del , Serge Aurier, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nelle scorse ore a .

Secondo quanto si apprende da fonti della polizia, Christopher Aurier è stato soccorso poco dopo del 5 in una zona industriale della città transalpina, ma le sue condizioni erano così gravi da rendere inutile l’immediato trasporto in ospedale.

Stando alle informazioni confermate da Europe 1, Christopher Aurier è stato colpito all’addome da due proiettili e la situazione è parsa fin da subito disperata ai soccorritori. Il decesso è successivamente avvenuto perso l’ospedale di Rangueil.

Ad occuparsi delle indagini sarà la polizia giudiziaria di Tolosa.

Christopher Aurier aveva soli 26 anni e proprio come sue fratello Serge era un calciatore. Cresciuto calcisticamente nel Lens, attualmente militava nel Toulouse Rodeo, nella quinta divisione del calcio francese.

Il Tottenham intanto, si è stretto a Serge Aurier e alla sua famiglia in un momento così drammatico.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR