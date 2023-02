Atletico Madrid senza rigori a favore: unica squadra nella Liga ancora a zero

L'Atletico è ultimo nella speciale classifica dei rigori assegnati: dopo più di metà campionato, la squadra di Simeone mai sul dischetto.

Più di mezzo campionato senza un rigore. Questa è la curiosa situazione che vive l'Atletico Madrid, che dopo 20 giornate ancora non ha avuto una chance dagli 11 metri.

La squadra del Cholo Simeone attualmente è quarta in classifica, a 4 punti dalla Real Sociedad e a ben 18 dal Barcellona capolista della Liga.

Colpa di un gioco troppo poco presente in area? Merito delle difese avversarie? In Spagna il dibattito è aperto, soprattutto perché si parla di una squadra protagonista del campionato spagnolo degli ultimi anni.

L'ultimo rigore calciato dai biancorossi risale a maggio scorso, trentacinquesima giornata della Liga 2021-2022. L'argomento alimenta anche le polemiche, con Alvaro Morata che si è lamentato del fatto che, a suo modo di vedere, gli viene fischiata solo una minima parte dei falli che riceve.

L'ultimo episodio è quello della partita con il Getafe, in cui il difensore Djené avrebbe agganciato l'attaccante ex Juventus in area, senza che l'arbitro Mateu Lahoz concedesse il rigore.

"Ce ne daranno uno quando gli arbitri lo riterranno giusto" ha chiosato Simeone, per cercare di stemperare i toni, in una stagione complessa.

Nella prossima giornata l'Atletico se la vedrà con il Celta Vigo: chissà che non sarà l'occasione giusta per scoprire finalmente il nome del rigorista dei colchoneros.