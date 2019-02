Atletico Madrid-Real Madrid: diretta streaming gratis

Atletico Madrid e Real Madrid si affrontano nell'attesissimo derby, piatto forte della 23esima giornata della Liga. Una sfida di grande importanza al di là della rivalità e la dimensione dei due club: in palio c'è il posto di principale inseguitrice del Barcellona nella lotta per il titolo.

Il Colchoneros, attualmente al secondo posto e prossimi avversari della Juventus in Champions League, sono a sei lunghezze dal primo posto e arrivano al derby con due punti di vantaggio sul Madrid. Per entrambe le squadre è un appuntamento da non fallire nel tentativo di tenere il passo del Barcellona.

In campo sarà la solita parata di stelle, con Griezmann e l'ex Morata da una parte, Benzema e Bale dall'altra, con il giovane Vinicius sempre più protagonista in maglia Blancos.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID DIRETTA STREAMING

La Liga è un'esclusiva di DAZN: la piattaforma streaming si è aggiudicata di diritti della competizione per l'Italia e trasmetterà in diretta Atletico Madrid-Real Madrid. Le modalità di visione dell'incontro saranno le solite: su tutte smart tv compatibili, o collegate a decoder Sky Q e PlayStation 4, smartphone, tablet e computer.

Sarà un mese di grande calcio spagnolo su DAZN, all'insegna de El Clasico: dopo la gara d'andata in Copa del Rey, Real Madrid e Barcellona torneranno ad affrontarsi nella sfida di ritorno e in campionato.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID STREAMING GRATIS

Su DAZN, per i nuovi clienti, è possibile attivare un mese di prova gratuita per poter usufruire di tutti gli eventi offerti dalla piattaforma. Al termine del primo mese, l'abbonamento proseguirà con un costo mensile di 9.99€. La disdetta è gratuita e possibile in qualsiasi momento. Ogni abbonamento, inoltre, può essere sfruttato in contemporanea su due dispositivi.

La Liga è solo una delle competizioni che arricchiscono il palinsesto di calcio internazionale su DAZN. Oltre a tre partite di Serie A e tutta la Serie B, ogni settimana su DAZN sarà possibile seguire anche la Ligue 1, oppure - tra le altre - gare di coppa tra FA Cup, Carabao Cup e Copa del Rey.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID DATA E ORARIO

Sarà un pomeriggio di fuoco al Wanda Metropolitano: Atletico Madrid e Real Madrid si affronteranno nel derby della capitale a partire dalle 16.15 di sabato 9 febbraio 2019.