Athletic Bilbao-Barcellona: diretta streaming gratis

Il Barcellona di Ernesto Valverde, capolista della Liga, è di scena nei Paesi Baschi contro l'Athletic Bilbao di Gaizka Garitano per la 23ª giornata del campionato spagnolo. I catalani hanno 50 punti e 6 lunghezze di vantaggio in classifica sull'Atletico Madrid. In caso di vittoria Messi e compagni potrebbero allungare ulteriormente in vetta, visto l'impegno difficile dei Colchoneros nel derby con il Real.

I baschi sono invece dodicesimi con 26 punti, e distano 6 punti dal 7° posto occupato dal Betis che varrebbe la qualificazione all'Europa League. Il Barcellona ha ottenuto 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 partite. Un pareggio, una vittoria e una sconfitta invece per l'Athletic Bilbao nel suo recente cammino.

ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA DIRETTA STREAMING

DAZN si è aggiudicato in esclusiva i diritti della Liga in Italia e trasmetterà in diretta streaming Athletic Bilbao-Barcellona. Gli utenti potranno vedere la partita su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone.

ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA DATA E ORARIO

Fari puntati sul San Mamés nella 23ª giornata della Liga: domenica 10 febbraio la capolista Barcellona sfida l'Athletic Bilbao. Fischio d'inizio alle ore 20.45.