Gasperini trattiene Ilicic: "È uno dei nostri, dove deve andare?"

L'Atalanta al termine di una partita combattuta e spettacolare, ieri è riuscita a battere anche la Fiorentina. Merito della doppietta di Duvan Zapata, certo, ma anche del goal finale di Josip Ilicic, su rigore, appena entrato dalla panchina.

Queste le poche parole sul futuro che Josip Ilicic ha rilasciato appena dopo la partita. Il giocatore sloveno non sta giocando con continuità in questo periodo. Ma Gasperini, dopo queste parole, ai microfoni di 'Sky Sport' ha voluto dire la sua:

"Ilicic per me è un grande, quello che accadrà il prossimo anno non lo so. Adesso gioca per noi e lo fa con entusiasmo e voglia. A volte fa delle buone partite, a volte ha dei periodi non molto positivi. A inizio stagione non pensavamo di averlo, tutto quello che ci da è oro colato. Siamo legati e affezionati a lui, dove deve andare? A star meglio? Non lo so… Lui è uno dei nostri, questo è un gruppo molto forte in tutte le sue componenti. C'è una solidità di squadra. Se lui gioca un po' meno è motivato e fa una grande partita".