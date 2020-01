L'assenza di Mertens si prolunga: out anche contro la Lazio

Il Napoli dovrà fare a meno di Dries Mertens anche per la sfida contro la Lazio. Rientro possibile per la sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio.

Il 2020 del è iniziato con due brutte notizie: la sconfitta in casa contro l' e l'infortunio di Dries Mertens, che ha dovuto saltare la sfida contro i nerazzurri. E dovrà anche alzare bandiera bianca per la sfida contro la .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'attaccante è volato in nei giorni scorsi dai fisioterapisti di fiducia per rimettersi al top. Rimarrà a casa ancora una settimana, come concordato con il Napoli.

Con grande probabilità dunque il numero 14 azzurro salterà anche la sfida di Coppa contro il , in programma settimana prossima, martedì alle 15.00.

Il rientro potrebbe essere previsto tra 10 giorni per la sfida contro la , in programma sabato 18 gennaio al San Paolo. Tra Lazio e Perugia, toccherà a Milik e compagni non far rimpiangere il belga.