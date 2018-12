Arsenal-Tottenham: diretta streaming gratis

Dopo la spettacolare sfida in Premier League, Arsenal e Tottenham si ritrovano faccia a faccia nella Coppa di Lega.

Arrivano i quarti di finale di Coppa di Lega inglese e c'è subito una grande sfida: quella tra Arsenal e Tottenham. Il North London Derby non sarà mai una partita normale, nemmeno in Coppa.

Si giocherà in gara secca. Chi vince approda direttamente in semifinale, mentre in caso di pareggio di andrà ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari.

ARSENAL-TOTTENHAM DIRETTA STREAMING

Come tutta la Coppa di Lega, anche la sfida tra Arsenal e Tottenham è un'esclusiva di DAZN. Sarà possibile seguire la partita in streaming attraverso vari dispositivi come smart tv, smartphone, tablet e pc.

Per chi volesse, sarà possibile anche rivedere integralmente la gara dopo il triplice fischio, On Demand su DAZN.

ARSENAL-TOTTENHAM DATA E ORARIO

Arsenal-Tottenham si giocherà mercoledì 19 dicembre alle ore 20.45. L'appuntamento è fissato all'Emirates Stadium di Londra.