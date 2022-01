Rodri gela l'Arsenal al 93': il Manchester City inizia l'anno con una vittoria

Nuovo anno, stesso Manchester City. Con più di qualche difficoltà, la squadra di Guardiola inizia il 2022 con una vittoria sofferta sul campo dell’Arsenal. Tre punti che permettono agli Sky Blues di andare momentaneamente a +11 sul Chelsea secondo e +12 sul Liverpool, al momento terzo, con due partite in meno.

Già i primissimi minuti e l’approccio positivo dell’Arsenal tracciano una differenza rispetto alle ultime sfide: nelle ultime tre il City aveva segnato già nei primissimi minuti. Dopo 10 minuti il primo squillo è di Ødegaard, che prova a chiudere un’azione corale in area e viene a contatto con Ederson in uscita: per Attwell non ci sono i margini per il rigore.

Anche senza Arteta in panchina, fuori causa Covid, i Gunners guidati dal suo vice Stuivenberg stanno benissimo dentro la partita e mettono in difficoltà la difesa del Manchester City: intorno alla mezzora a forza di spingere arriva anche il goal dell’1-0, con un mancino di Saka ispirato dalla discesa di Tierney sulla sinistra e dallo smarcamento di Lacazette.

La squadra di Guardiola fatica a reagire e anzi rischia anche di subire il raddoppio in più di un’occasione, specialmente soffrendo la vitalità di Martinelli sulla sinistra. In apertura di ripresa a rimettere in equilibrio le cose ci pensa il Var, che concede un rigore al City poi realizzato da Mahrez spiazzando Ramsdale.

Nel giro di tre minuti cambia tutto: al 57’ il pari, un minuto dopo un salvataggio pazzesco di Aké sulla linea e un errore di Martinelli a porta sguarnita e al 59’ un rosso diretto a Gabriel Magalhaes per un presunto fallo violento su Gabriel Jesus.

L’ultima mezzora si gioca tra tante polemiche ed è più del City, con l’Arsenal in inferiorità numerica che tende a stare più basso e cercare di agire più che altro in contropiede. Alla fine in qualche modo Rodri in mischia trova il goal dell’1-2 che permette di allungare ulteriormente in vetta sulle concorrenti.