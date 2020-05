Arnautovic e i successi con l'Inter: "Non mi spaccerò mai per vincitore del Triplete"

L'austriaco ricorda i suoi tempi all'Inter, i successi e Mourinho: "Abbiamo una chat di gruppo con tutta la squadra del 2010, c'è anche Mou".

Un solo anno, senza neanche brillare, ma con tre trofei messi in bacheca in un colpo solo. Marko Arnautovic all’ non ha lasciato il segno, è anzi più ricordato per le sue bizzarrie, ma in bacheca si è messo un Triplete.

Alla rete austriaca ‘LaOla’ l’attaccante, attualmente in allo Shanghai SIPG, ha affermato di non sentire suo fino in fondo quel successo, nonostante rimanga un momento memorabile per lui.

“Non mi spaccerò mai per uno che ha vinto la o il Tripete. Ero lì, è stata una bella esperienza. Ero giovane ed è stato ovviamente fantastico”.

Arnautovic ha avuto il privilegio di fare parte di un gruppo storico, con tantissimi campioni con cui è ancora in contatto via WhatsApp. José Mourinho compreso.