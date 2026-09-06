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Anteprima di Real Madrid-Inter in UEFA Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid vs Inter
Champions League
Real Madrid
Inter

Anteprima completa della partita tra Real Madrid e Inter in Champions League. Analizziamo i risultati dei campionati nazionali del fine settimana, lo stato di forma recente e i temi chiave in vista del big match di martedì sera al Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Inter: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter Milan scenderanno in campo l'8 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Per saperne di più: Il fallimento del Real Madrid in Andalusia: un passo falso o l'inizio di un declino?

Big europee a confronto nella 1ª giornata

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per aprire la sua campagna di UEFA Champions League contro la potenza italiana Inter Milan. Dopo un frustrante fine settimana sul fronte domestico in Liga, il Real Madrid punta a rialzarsi immediatamente sul palcoscenico europeo e a dare il tono alla propria campagna nel girone. Per l'Inter Milan, il viaggio a Madrid dopo un'entusiasmante vittoria in campionato rappresenta un'ottima opportunità per lanciare subito un segnale contro una diretta rivale del girone.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La frustrazione del weekend del Real Madrid: passo falso contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a martedì in cerca di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro il Real Betis in Liga nella 4ª giornata, il 4 settembre. Nonostante il controllo del possesso e un reparto offensivo con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, il Madrid ha incassato il gol decisivo all'81' da Troy Parrott. Un rigore nel recupero calciato da Mbappé è stato parato, lasciando il Real Madrid a mani vuote e con il disperato bisogno di ritrovare concretezza sotto porta.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

La vittoria in rimonta per 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter Milan arriva a Madrid piena di fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria per 3-2 contro la SSC Napoli a San Siro in Serie A nella 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo essere andata sotto 2-0 all'inizio del secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta con un gol al 56', prima del pareggio di Marcus Thuram all'82'. Poi Martínez ha completato l'eroica rimonta con il gol vittoria nel recupero al 90', conquistando tutti e tre i punti e portando l'Inter Milan a Madrid con grande slancio.

Tradizione europea e dominio iniziale nel girone

Le sfide tra questi due pesi massimi del calcio continentale producono con regolarità battaglie tattiche ad alta intensità. Le rapide offensive sulle fasce del Real Madrid con Vinícius Júnior e Kylian Mbappé metteranno alla prova la struttura difensiva a tre dell'Inter, mentre la coppia offensiva formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram rappresenterà una minaccia costante nelle ripartenze veloci. Con equilibri sottilissimi a separare l'élite europea, la sfida di martedì promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Inter

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Il Real Madrid è allenato da Jose Mourinho, anche se non sono stati segnalati infortuni o squalifiche confermati in vista di questa partita. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata a questo stadio, e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'Inter è guidata da Cristian Chivu e, allo stesso modo, non sono state confermate notizie su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Le novità sulle due squadre saranno aggiornate non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid arriva in un eccellente stato di forma sul fronte domestico, avendo vinto tutte le sue cinque partite più recenti tra LaLiga e amichevoli precampionato. La sua ultima uscita è stata una netta vittoria per 4-0 contro il Malaga in LaLiga, dopo il successo per 4-1 contro la Real Sociedad tre giorni prima. La squadra di Mourinho ha vinto anche per 2-1 in trasferta contro l'Espanyol, dimostrando la propria capacità di rendere bene lontano da casa. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto quattro.

Anche l'Inter è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nell'1-1 contro il Milan in precampionato. Da allora, la squadra di Chivu non ha più perso, compreso il 4-1 in Serie A contro il Monza e la vittoria per 1-0 a Cagliari del 30 agosto. L'Inter ha segnato otto gol nelle ultime cinque gare e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioInter
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Amichevoli dei club
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Champions League del 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid vinse 2-0 al Bernabeu. Nelle ultime quattro sfide di Champions League tra le due squadre, il Real Madrid non ha mai perso, con tre vittorie e nessun pareggio. In questa serie, il Real Madrid ha vinto 1-0 a Milano nel settembre 2021, ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Inter nel novembre 2020 e si è imposto per 3-2 al Bernabeu in una sfida entusiasmante all'inizio di quello stesso mese.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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