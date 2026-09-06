Anteprima di Real Madrid-Inter in UEFA Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid-Inter: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter Milan scenderanno in campo l'8 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Per saperne di più: Il fallimento del Real Madrid in Andalusia: un passo falso o l'inizio di un declino?

Big europee a confronto nella 1ª giornata

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per aprire la sua campagna di UEFA Champions League contro la potenza italiana Inter Milan. Dopo un frustrante fine settimana sul fronte domestico in Liga, il Real Madrid punta a rialzarsi immediatamente sul palcoscenico europeo e a dare il tono alla propria campagna nel girone. Per l'Inter Milan, il viaggio a Madrid dopo un'entusiasmante vittoria in campionato rappresenta un'ottima opportunità per lanciare subito un segnale contro una diretta rivale del girone.

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La frustrazione del weekend del Real Madrid: passo falso contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a martedì in cerca di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro il Real Betis in Liga nella 4ª giornata, il 4 settembre. Nonostante il controllo del possesso e un reparto offensivo con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, il Madrid ha incassato il gol decisivo all'81' da Troy Parrott. Un rigore nel recupero calciato da Mbappé è stato parato, lasciando il Real Madrid a mani vuote e con il disperato bisogno di ritrovare concretezza sotto porta.

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La vittoria in rimonta per 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter Milan arriva a Madrid piena di fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria per 3-2 contro la SSC Napoli a San Siro in Serie A nella 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo essere andata sotto 2-0 all'inizio del secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta con un gol al 56', prima del pareggio di Marcus Thuram all'82'. Poi Martínez ha completato l'eroica rimonta con il gol vittoria nel recupero al 90', conquistando tutti e tre i punti e portando l'Inter Milan a Madrid con grande slancio.

Tradizione europea e dominio iniziale nel girone

Le sfide tra questi due pesi massimi del calcio continentale producono con regolarità battaglie tattiche ad alta intensità. Le rapide offensive sulle fasce del Real Madrid con Vinícius Júnior e Kylian Mbappé metteranno alla prova la struttura difensiva a tre dell'Inter, mentre la coppia offensiva formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram rappresenterà una minaccia costante nelle ripartenze veloci. Con equilibri sottilissimi a separare l'élite europea, la sfida di martedì promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Real Madrid è allenato da Jose Mourinho, anche se non sono stati segnalati infortuni o squalifiche confermati in vista di questa partita. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata a questo stadio, e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'Inter è guidata da Cristian Chivu e, allo stesso modo, non sono state confermate notizie su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Le novità sulle due squadre saranno aggiornate non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Stato di forma

Il Real Madrid arriva in un eccellente stato di forma sul fronte domestico, avendo vinto tutte le sue cinque partite più recenti tra LaLiga e amichevoli precampionato. La sua ultima uscita è stata una netta vittoria per 4-0 contro il Malaga in LaLiga, dopo il successo per 4-1 contro la Real Sociedad tre giorni prima. La squadra di Mourinho ha vinto anche per 2-1 in trasferta contro l'Espanyol, dimostrando la propria capacità di rendere bene lontano da casa. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto quattro.

Anche l'Inter è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nell'1-1 contro il Milan in precampionato. Da allora, la squadra di Chivu non ha più perso, compreso il 4-1 in Serie A contro il Monza e la vittoria per 1-0 a Cagliari del 30 agosto. L'Inter ha segnato otto gol nelle ultime cinque gare e ne ha subiti tre.

Precedenti

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Champions League del 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid vinse 2-0 al Bernabeu. Nelle ultime quattro sfide di Champions League tra le due squadre, il Real Madrid non ha mai perso, con tre vittorie e nessun pareggio. In questa serie, il Real Madrid ha vinto 1-0 a Milano nel settembre 2021, ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Inter nel novembre 2020 e si è imposto per 3-2 al Bernabeu in una sfida entusiasmante all'inizio di quello stesso mese.