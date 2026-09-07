Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoInter
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport

Con il supporto di

Anteprima di Real Madrid-Inter di Champions League UEFA: tutto quello che c'è da sapere

Real Madrid vs Inter
Champions League
Real Madrid
Inter

Anteprima completa della sfida tra Real Madrid e Inter in Champions League. Analizziamo i risultati del fine settimana nei campionati nazionali, il momento di forma e i temi chiave in vista del big match di martedì sera al Santiago Bernabéu.

Real Madrid-Inter: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter scenderanno in campo l'8 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Leggi anche: Il fallimento del Real Madrid in Andalusia: l'inciampo di uno stallone o l'inizio di una scivolata?

Big europee a confronto nella 1ª giornata

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per aprire la propria campagna di UEFA Champions League contro la corazzata italiana dell'Inter. Dopo un frustrante fine settimana a livello nazionale in Liga, i Blancos puntano a rialzarsi immediatamente sul palcoscenico europeo e a dare il tono alla loro corsa nel girone. Per l'Inter, una trasferta a Madrid dopo un'entusiasmante vittoria in campionato rappresenta una grande opportunità per lanciare subito un segnale contro una rivale diretta del gruppo.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La frustrazione del fine settimana dei Blancos: passo falso contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a martedì in cerca di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro il Real Betis in Liga alla 4ª giornata, il 4 settembre. Nonostante il controllo del possesso e un reparto offensivo con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, il Madrid ha incassato il gol decisivo all'81' firmato da Troy Parrott. Nel recupero, un rigore calciato da Mbappé è stato parato, lasciando il Real Madrid a mani vuote e con il disperato bisogno di ritrovare lucidità sotto porta.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

La vittoria in rimonta per 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva a Madrid piena di fiducia dopo aver centrato una drammatica vittoria per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro in Serie A alla 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo essere andata sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta con un gol al 56', prima del pareggio di Marcus Thuram all'82'. Poi Martínez ha completato l'eroica rimonta con il gol vittoria nel recupero del 90', conquistando i tre punti e spedendo l'Inter a Madrid con grande slancio.

Tradizione europea e supremazia iniziale nel girone

Le sfide tra queste due potenze continentali producono costantemente battaglie tattiche ad altissima intensità. Le rapide offensive sulle fasce del Real Madrid, guidate da Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, metteranno alla prova la struttura difensiva a tre dell'Inter, mentre la coppia offensiva nerazzurra formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram rappresenterà una minaccia costante nelle ripartenze veloci. Con margini sottilissimi a separare l'élite europea, la sfida di martedì promette un grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Real Madrid - Inter

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen7Vinicius Junior5J. Bellingham8F. Valverde25Y. Diomande21B. Diaz10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Il Real Madrid è allenato da Jose Mourinho, anche se non sono stati segnalati infortuni o squalifiche confermati in vista di questa partita. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata in questa fase e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'Inter è guidata da Cristian Chivu e, allo stesso modo, non sono state confermate notizie su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Gli aggiornamenti sulle due squadre arriveranno non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Forma

RMA

RMA - Forma

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid si presenta con un rendimento interno eccezionale, avendo vinto tutte le cinque partite più recenti tra Liga e amichevoli precampionato. La loro ultima uscita è stata un netto 4-0 contro il Malaga in Liga, dopo il 4-1 contro la Real Sociedad di tre giorni prima. La squadra di Mourinho ha vinto anche 2-1 in trasferta contro l'Espanyol, dimostrando di saper fare risultato lontano da casa. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto quattro.

Anche l'Inter è in grande forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati con l'1-1 contro il Milan nel precampionato. Da allora, la squadra di Chivu non ha più perso, compreso il 4-1 in Serie A contro il Monza e lo 0-1 a Cagliari del 30 agosto. L'Inter ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti tre.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioInter
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Amichevoli dei club
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Champions League del 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid vinse 2-0 al Bernabeu. Nelle ultime quattro sfide di Champions League tra le due squadre, il Real Madrid non ha mai perso, con tre vittorie e nessun pareggio. In questa serie, il Real Madrid ha vinto 1-0 a Milano nel settembre 2021, ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Inter nel novembre 2020 e si è imposto per 3-2 in un thriller al Bernabeu all'inizio di quello stesso mese.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google