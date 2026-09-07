Real Madrid-Inter: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Inter scenderanno in campo l'8 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Big europee a confronto nella 1ª giornata

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per aprire la propria campagna di UEFA Champions League contro la corazzata italiana dell'Inter. Dopo un frustrante fine settimana a livello nazionale in Liga, i Blancos puntano a rialzarsi immediatamente sul palcoscenico europeo e a dare il tono alla loro corsa nel girone. Per l'Inter, una trasferta a Madrid dopo un'entusiasmante vittoria in campionato rappresenta una grande opportunità per lanciare subito un segnale contro una rivale diretta del gruppo.

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La frustrazione del fine settimana dei Blancos: passo falso contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a martedì in cerca di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro il Real Betis in Liga alla 4ª giornata, il 4 settembre. Nonostante il controllo del possesso e un reparto offensivo con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, il Madrid ha incassato il gol decisivo all'81' firmato da Troy Parrott. Nel recupero, un rigore calciato da Mbappé è stato parato, lasciando il Real Madrid a mani vuote e con il disperato bisogno di ritrovare lucidità sotto porta.

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La vittoria in rimonta per 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli

L'Inter arriva a Madrid piena di fiducia dopo aver centrato una drammatica vittoria per 3-2 contro l'SSC Napoli a San Siro in Serie A alla 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo essere andata sotto 2-0 a inizio secondo tempo, Lautaro Martínez ha acceso la rimonta con un gol al 56', prima del pareggio di Marcus Thuram all'82'. Poi Martínez ha completato l'eroica rimonta con il gol vittoria nel recupero del 90', conquistando i tre punti e spedendo l'Inter a Madrid con grande slancio.

Tradizione europea e supremazia iniziale nel girone

Le sfide tra queste due potenze continentali producono costantemente battaglie tattiche ad altissima intensità. Le rapide offensive sulle fasce del Real Madrid, guidate da Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, metteranno alla prova la struttura difensiva a tre dell'Inter, mentre la coppia offensiva nerazzurra formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram rappresenterà una minaccia costante nelle ripartenze veloci. Con margini sottilissimi a separare l'élite europea, la sfida di martedì promette un grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Notizie sulle squadre e rose

Il Real Madrid è allenato da Jose Mourinho, anche se non sono stati segnalati infortuni o squalifiche confermati in vista di questa partita. Nessuna probabile formazione titolare è stata confermata in questa fase e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'Inter è guidata da Cristian Chivu e, allo stesso modo, non sono state confermate notizie su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Gli aggiornamenti sulle due squadre arriveranno non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Forma

Il Real Madrid si presenta con un rendimento interno eccezionale, avendo vinto tutte le cinque partite più recenti tra Liga e amichevoli precampionato. La loro ultima uscita è stata un netto 4-0 contro il Malaga in Liga, dopo il 4-1 contro la Real Sociedad di tre giorni prima. La squadra di Mourinho ha vinto anche 2-1 in trasferta contro l'Espanyol, dimostrando di saper fare risultato lontano da casa. In queste cinque partite, il Real Madrid ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto quattro.

Anche l'Inter è in grande forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati con l'1-1 contro il Milan nel precampionato. Da allora, la squadra di Chivu non ha più perso, compreso il 4-1 in Serie A contro il Monza e lo 0-1 a Cagliari del 30 agosto. L'Inter ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti tre.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Champions League del 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid vinse 2-0 al Bernabeu. Nelle ultime quattro sfide di Champions League tra le due squadre, il Real Madrid non ha mai perso, con tre vittorie e nessun pareggio. In questa serie, il Real Madrid ha vinto 1-0 a Milano nel settembre 2021, ha vinto 2-0 in trasferta contro l'Inter nel novembre 2020 e si è imposto per 3-2 in un thriller al Bernabeu all'inizio di quello stesso mese.