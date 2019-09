Amsterdam, assassinato Kelvin Maynard: aveva 32 anni

L'ex giocatore del Volendam, Kelvin Maynard, è stato assassinato ad Amsterdam. Secondo testimoni sarebbe stato ucciso da due uomini su un motorino.

Tragedia nella notte, ad Amsterdam. L'ex calciatore di Volendam ed Emmen, Kelvin Maynard, è stato assassinato. Stava guidando la sua automobile, e secondo alcuni testimoni sarebbe stato ucciso da due uomini su un motorino.

We kunnen bevestigen dat het dodelijke slachtoffer van het schietincident gisteravond op de Langbroekdreef de 32-jarige Kelvin Maynard is. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 19, 2019

Maynard era uscito dal calcio che conta e ultimamente stava giocando in quinta divisione olandese, nell'Alphense Boys. In passato ha giocato in Eredivisie, totalizzando 18 presenze con la maglia del Volendam.

In attesa di ulteriori ricostruzioni, la Polizia ha confermato soltanto questa mattina (giovedì) che l'uomo assassinato è proprio Kelvin Maynard. Aveva 32 anni.