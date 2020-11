Amichevole Inter-Monza: Conte ha 6 elementi a disposizione, Sensi ancora out

Con quasi tutta la rosa in Nazionale, col Monza l'Inter conta su un numero ristrettissimo di giocatori. Chance per Nainggolan. Sensi dopo la sosta?

Non sarà che una sgambata per tenersi in forma. Di lusso, però. Perché al Suning Center di Appiano Gentile, centro sportivo dell' , arriva il Monza. Una delle squadre più glamour del momento, con Silvio Berlusconi in plancia di comando, Christian Brocchi in panchina, Kevin-Prince Boateng in campo e tanta, tanta ambizione.

Si gioca oggi pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 15. Ma, come è facile immaginare, sarà un'amichevole in tono ridotto. Antonio Conte è costretto a fare a meno dell'intera rosa, o quasi. E del resto basta dare uno sguardo alla lista dei convocati con le rispettive nazionali, ben 16, per rendersi conto di come ad Appiano gli assenti superino di gran lunga i presenti.

Barella, D'Ambrosio, Gagliardini e Bastoni con l' , Brozovic e Perisic con la , Lautaro Martinez con l' , Lukaku col , Vidal e Sanchez col . Eccetera eccetera. Per la disperazione di Beppe Marotta, che nei giorni scorsi non ha fatto mancare il proprio disappunto (eufemismo) contro le convocazioni in Nazionale in un momento così delicato.

Altre squadre

Dunque, chi ha a disposizione Conte in una settimana così atipica? Appena 6 elementi della rosa della prima squadra: Handanovic, Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan. Due portieri, due esterni, un solo centrocampista di ruolo (il Ninja, appunto). Tutti scenderanno in campo dal primo minuto, in una formazione presumibilmente completata da vari elementi della Primavera di Armando Madonna. Tra questi gli uruguaiani Satriano e Fonseca, figlio d'arte.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Capitolo a parte merita Stefano Sensi, ancora ai box dopo l'ennesimo problema di natura muscolare alla coscia sinistra rimediato prima della trasferta con lo del 26 ottobre. L'Inter non vuole forzare i tempi e mette nel mirino il , sperando dunque di avere a disposizione al rientro dalla sosta l'ex . Il quale si prepara a nuovi controlli e, intanto, svolge ancora sedute di allenamento personalizzate.

Col Monza non ci sarà Sensi e non ci sarà neppure Matias Vecino, che ieri all'Observador ha detto: "Spero di poter tornare nel mese di gennaio". In sostanza: la prima parte della stagione dell'uruguaiano rischia di essere già andata totalmente in fumo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

Handanovic; Moretti, Ranocchia, Cortinovis; Darmian, Nainggolan, Squizzato, Oristanio, Young; Satriano, Fonseca.