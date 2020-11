Inter-Monza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter affronta il Monza di Berlusconi durante la pausa delle nazionali: tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

INTER-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Monza

• Data: 13 novembre 2020

• Orario: 15.00

• Canale TV: -

• Streaming: -

di Conte non si ferma neppure durante la pausa dedicata alle nazionali. I pochi giocatori rimasti ad Appiano, infatti, saranno impegnati in un'amichevole dal sapore di Derby contro il

La squadra brianzola, neo-promossa in Serie B, è di proprietà dell'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi con Adriano Galliani nel ruolo di amministratore delegato e Cristian Brocchi in panchina.

Non solo, uno dei protagonisti potrebbe essere Kevin-Prince Boateng, colpo del Monza nell'ultima sessione di calciomercato e protagonista in tanti Derby.

Il Monza attualmente veleggia a metà classifica in Serie B con 9 punti raccolti nelle prime sei partite, di cui solo due vinte. L'Inter invece ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime otto partite giocate tra campionato e .

Tutto su Inter-Monza: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INTER-MONZA

L'amichevole tra Inter e Monza si giocherà venerdì 13 novembre alle ore 15.00. La gara verrà disputata ad Appiano Gentile, sede del centro sportivo nerazzurro e rigorosamente a porte chiuse.

Al momento non è prevista nessuna copertura televisiva per l'amichevole tra Inter e Monza. Sarà probabilmente possibile seguire la gara tramite i canali social della società nerazzurra.

Inter-Monza non sarà trasmessa neppure in diretta . L'unico modo per seguire l'amichevole dovrebbe essere quello di collegarsi agli account dell'Inter.