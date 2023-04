Allegri deluso da Inter-Juventus: "Primo quarto d'ora da addormentati"

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo l'eliminazione contro l'Inter in Coppa Italia: "Bisogna lavorare con più cattiveria".

Juventus eliminata in semifinale di Coppa Italia. A raggiungere la finalissima del torneo contro Fiorentina o Cremonese, attese dal match di ritorno, è l'Inter di Simone Inzaghi. Decisivo l'1-0 in quel di San Siro firmato da Dimarco. Per Madama l'ennesima sconfitta dell'ultimo periodo.

Escludendo il successo di Europa League contro lo Sporting Lisbona per l'andata dei quarti, la Juventus non solo ha perso in Coppa Italia contro l'Inter, ma è stata batuta in campionato da Lazio, Sassuolo e Napoli. A completare il quadro, il pari contro i nerazzurri nell'andata del torneo in cui è appena uscita.

"Un primo quarto d'ora da addormentati" ha evidenziato Allegri al termine della gara persa contro l'Inter. "Buona partita, ma non abbiamo tirato in porta. Contro l'Inter è difficile, è una squadra fisica".

Allegri spera in una reazione repentina della sua Juventus:

"Bisogna ricaricare le energie, abbiam perso quattro partite. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare con più cattiveria. Bisogna tenere lontani Roma e Milan.

Un po' ce le tiriamo noi. Goal contro il Napoli subito da polli, la partita d'andata contro l'Inter l'avete vista. Tutto passa, le cose si aggiustano. Bisogna avere coraggio, aprire gli alettoni ed avere le spalle larghe".

La Juventus, attualmente a 59 punti dopo la restituzione momentanea dei 15, è in piena lotta per un posto in Champions League e nelle prossime settimane affronterà la semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ancora due obiettivi stagionali in ballo per i bianconeri, reduci però da un periodo estremamente altalenante: ora sono quattro sconfitte nelle ultime sei partite stagionali.

Domenica la Juventus è attesa dalla sfida esterna contro il Bologna di Thiago Motta, a caccia di un posto europeo: per i bianconeri in ballo anche il secondo posto che garantirebbe la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2023.